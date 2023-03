Kultuuriportaal soovitab: Sean Bakeri "Florida projekt" Jupiteris

Režissöör Sean Bakeri 2017. aastal valminud "Florida projekt" on imeline näide sellest, kuidas rääkida keerulistest teemadest, traagikatest, lootusetusest niiviisi, et see ei mõju lämmatavalt, vaid rikastab, paneb mõtlema ja muudab meid kõiki grammikese paremateks inimesteks. Imeline film, mille vaatamine peaks olema kohustuslik.

Kuueaastane rõõmsameelne Moonee elab koos emaga Floridas, Walt Disney Worldi viiva kiirtee ääres odavas motellis, kus majutusüksuse peremees Bobby kehastab klientidele nii seadust kui ka isalikku tuge.

Ümbruskonna elanikud jagavad laias laastus sama saatust — nad on "pildilt välja jäänud", enamasti abirahadest elatuvad vaesed ameeriklased, kelle väljavaated tulevikule pole just hiilgavad. Ent see ei häiri Moonee ja tema sõprade lapsepõlve — rüblikud hullavad ümbruskonnas vabalt ringi ning avastavad paiku, mida iroonilist nime "Võluloss" kandev motell pakub.

See on film, mis astub lapsepõlve sisse, väljend "vaadates läbi lapse silmade" tähendab siin süütu pilgu omaksvõtmist ja fantaasiarikka rõõmu, mis lapsele maailma avastades omane, tunnistamist. Avaneb turvaline maailm, mis paigutub ebakindlasse keskkonda ja see teeb filmi väga inimlikuks.

Väikesed lapsnäitlejad lustivad oma rollides hooga. Bobbyt kehastav karmi sarmiga, pigem paheliste kujudena tuntuks saanud Willem Dafoe teeb siin oma senise karjääri helgeima ja liigutavaima osatäitmise, millega kandideeris nii parima kõrvalosa Oscarile ja ka Kuldgloobusele. Film esilinastus Cannes´i filmifestivali kõrvalprogrammis Quinzaine des Réalisateurs.

"Florida projekt" on vaadatav Jupiteris.