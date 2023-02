Kultuuriportaal soovitab: Sander Joone hinnatud lühianimatsioon "Sierra" Jupiteris

On filmid, mille võib vahele jätta; on filmid, mida võib vaadata, aga ega midagi ei juhtu, kui nägemata jääb ning on filmid, mille vaatamine peaks kohustuslik olema. Üks selliseid on Sander Joone möödunud aastal mööda maailma rännanud ja kümneid auhindu noppinud lühianimatsioon "Sierra".

Poiss tahab aias konnadega mängida, aga isa peab pojale paremaks rallisõitja karjääri. Isa kirg ralli vastu läheb nii kaugele, et laps muutub rehviks. Animeeritud must komöödia sürreaalses autoralli maailmas. Film jõudis Oscarite shortlist'i.

Aasta eest Prantsusmaal esilinastunud ning suvel Eestis Tartuffi avanud animafilm on praeguseks valitud enam kui 130 festivali kavva võites üle 40 auhinna. Ameerika filmiakadeemia auhinda pääses film jahtima tänu Oscari-kvalifikatsiooniga võitudele festivalidel AFI Fest, San Francisco IFF ja Palm Springs ShortFest. Akadeemia liikmete hääletusel jõudis film eelvalikust edasi lühinimekirja ehk 15 sekka. Eesti filmidest on varasemalt Oscari nominentide eelvalikusse pääsenud "Tõde ja õigus", "Vehkleja" ning "Mandariinid", mis jõudis ka nominentide sekka.

"Sierra" režissöör, stsenarist ja peakunstnik on Sander Joon. Produtsendid on Aurelia Aasa (AAA Creative) ja Erik Heinsalu (BOP! Animation). Filmi helilooja on Misha Panfilov, helindaja Matis Rei. Animaatorid on Henri Kaido Veermäe, Valya Paneva, Teresa Baroet, Sander Joon. Taustakunstnik on Hleb Kuftseryn.

"Sierra" on vaadatav Jupiteris.