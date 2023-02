Kultuuriportaal soovitab: lühianimatsiooni Oscari nominent "The Flying Sailor"

Enamasti jäävad lühianimatsiooni Oscari nominendid Eesti vaatajatel nägemata, sest Ameerikas korraldatakse neile erilinastusi ning tasuta veebiruumis on neist kättesaadavad vaid üksikud. Nüüd aga on õnneks tore erand: tänavu lühianimatsiooni Oscarile nomineeritud kurbnaljakas "The Flying Sailor" on täiesti vabalt ka Eestis nähtav.