"Eeva" ja "Koerkorter" valiti Annecy filmifestivali võistlusprogrammi

"Eeva" kujutab ühte päeva nimitegelase elus. Hommikul matab ta abikaasa, kalmistult siirdutakse peielauda kohalikus restoranis, seni naises vaos hoitud pained annavad päeva arenedes endast üha enam ja enam märku…

"Koerkorter" räägib loo balletisolist Sergeist, kelle on saatuse keerdkäigud pagendanud elama linnalähedasse kolhoosi. Seal peab ta oma igapäevast võitlust rutiini, koduloomade ja alkoholiga.

"Eeva" on Morten Tšinakov ja Lucija Mrzljaki kolmas koostööfilm, nende esimene animafilm "Briljantsuse demonstratsioon neljas vaatuses" (2018) jõudis samuti Annecy programmi.

Priit Tender on tegutsenud filmitegijana alates 1990. aastatest ning aastate jooksul on tema käe all valminud kümneid animatsioone, mis on linastunud ka rahvusvahelistel festivalidel. Ta on ka EKA animatsioonosakonna juhataja ja festivali Animist Tallinn eestvedaja. "Koerkorter" esilinastuski mullu festivalil Animist Tallinn ning on koos "Eeva" nomineeritud ka EFTA-del parima animatsiooni kategoorias.

Maailma suurim animafilmide festival Annecy lühifilmide võistlusprogrammi kuulub tänavu 37 lühianimatsiooni. Festival toimub 11. kuni 17. juunini.