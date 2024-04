Sander Joon võistleb Annecy filmifestivalil kahe animatsiooniga

Eesti režissöör Sander Joon on maailma suurimal animafestivalil esindatud kahe animatsiooniga. Annecy commissioned films kategoorias võistlevad nii Kosovo rahvusvahelisele animafestivalile loodud treiler kui voogedastusplatvormile Hulu loodud kokandusteemaline reklaamklipp.

Commissioned films kategooria ühendab endas muusikavideosid, animeeritud reklaamklippe ja muud animeeritud sisu, mis jääb lühifilmide raamidest väljapoole. Varasemalt on Annecy-s linastunud Joone animafilmid "Velodrool" (2015) ja "Sounds Good" (2018).

Möödunud juulis 14. korda toimunud Kosovo rahvusvahelisele animafestivalile Anibar lõi Joon nii tunnusgraafika kui ametliku armastus-teemalise treileri, kus figureerivad suudlevad konnad, liblikad ja kärbsed. Varasemalt on Anibari treiler jõudnud teiste hulgas näiteks mainekale Ottawa animafestivalile, kus pälvis oma kategooria peavõidu.

Disney+ alla kuuluva voogedastusplatvormi Hulu puhul lavastas Joon kokandussaadete vahele mõeldud klipi, mille kesksel kohal on pannkoogi tegemine sürrealistlikus kastmes.

"Lähenen tellimustöödele alati samasuguse kunstilise ambitsiooni ja loomingulisusega nagu oma filmidele. Seda rõõmustavam, kui need leiavad samuti rahvusvahelist äramärkimist," kommenteeris režissöör Sander Joon, kelle varasemate rahvusvaheliste koostööpartnerite hulka kuuluvad teiste hulgas seriaal "Rick & Morty", Reebok jpt.

Presidendi noore kultuuritegelase preemia laureaat Sander Joon on Eesti filmilavastaja, kelle filmid on rännanud tippfestivalidel nagu Clermont-Ferrand, AFI Fest, Palm Springs Shortfest, Annecy, San Francisco IFF, Odense, Ottawa, Zagreb, DOK Leipzig jpt. Joone "Sierra" (2022) on praeguseks valitud enam kui 200 festivali kavva võites üle 50 auhinna.