Eesti joonisfilm "Toonekurg" võitis Zagrebi animafestivalil kaks auhinda

Animafest Zagreb toimus esmakordselt 1972. aastal ning on Annecy festivali kõrval üks vanimatest täielikult animatsioonile pühendatud filmifestivalidest maailmas. Tänavu 31. korda toimunud Animafestil linastus ligi 350 animafilmi. Lisaks põhiprogrammile osales "Toonekurg" Horvaatia filmide võistlusprogrammis, kuna filmi autor Lucija Mrzljak on pärit Horvaatiast.

"Nii mul kui Lucijal on loomulikult väga hea meel, Animafest Zagreb on tähtis festival ning sealt auhind saada on meie jaoks suur asi, seekord juhtus, et saime isegi kaks," ütles filmi režissöör Morten Tšinakov ja lisas, et eriti hea meel on neil publiku auhinna üle.

"Toonekurg" räägib loo ühest mehest, keda korraga tabab selgushetk ning ta mõistab, et ta polegi inimene, vaid lind. Filmi keskne teema on naise ja kodanik Toonekure suhted, armastus ning igatsus.

Film jõuab Eesti publikuni käesoleva aasta augustis. "Toonekurg" valmis stuudios Eesti Joonisfilm.