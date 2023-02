"Eeva" jõudis esimese Eesti filmina Berlinale lühifilmide võistlusprogrammi

Esmakordselt on Eesti film jõudnud Berlinale lühifilmide võistluskavva. 16. veebruaril algava 73. Berlinale võistlusekraanil linastub Morten Tšinakovi ja Lucija Mrzljaki joonisfilm "Eeva", mis on valminud Eesti Joonisfilmi ja Adriatic Animationi koostöös.

Berlinale lühifilmide võistluskava on Kuldkaru jahtivate täispikkade filmide keskse võistluskava ning 2020. aastal lisandunud otsingulisema Encounters'i võistluskava kõrval Berlinale tähtsuselt kolmas programm.

"Eeva" kujutab ühte päeva nimitegelase elus. Hommikul matab ta abikaasa, kalmistult siirdutakse peielauda kohalikus restoranis, seni naises vaos hoitud pained annavad päeva arenedes endast üha enam ja enam märku…

Morten Tšinakov ja Lucija Mrzljak on Priit Pärna ja Olga Pärna käe all animatsiooni õppinud ning teostavad oma loomingulisi plaane stuudios Eesti Joonisfilm. Nende esimene koostöös valminud film "Briljantsuse demonstratsioon neljas vaatuses" (2018), mis jõudis muuhulgas ka maailma ühe mainekaima animafestivali Annecy võistluskavva. Noorte filmitegijate teine koostöö "Toonekurg" (2020) on samuti olnud edukas, leidnud auhindamist mitmetel maailma festivalidel ning tunnustati ka parimaks animafilmiks EFTA galal. "Eeva" on Morten Tšinakovi ja Lucija Mrzljaki kolmas ühine film.

Produtsent Kalev Tamm sõnas, et nad püüame Eesti Joonisfilmis hoida latti kõrgel nii filmi kunstitaseme kui selle tehnilise teostuse osas. "Oleme rõõmsad, et meie tööd on märgatud ja sellise suurfestivali nagu Berlinale ühes kõige olulisemas võistlusprogrammis osalemise vääriliseks peetud."

Berlinalel linastub veel üks film, mille tootmisel Eesti Joonisfilm on osalenud. Laste- ja noorsoofilmide võistluskavas Generation Kplus linastub Luksemburgi, Itaalia, Iirimaa, Suurbritannia, Läti, Eesti ja Saksamaa koostöös valminud Enzo d'Alò "Tüdruk ja koer". Filmi Eesti poolne kaastootja on stuudio Amrion ning filmi animatsiooni valmimisel aitas kaasa Eesti Joonisfilm.

Varem on Berlinale Generation Kplus võistluskavva jõudnud Janno Põldma ja Heiki Ernitsa Lotte-filmid: "Leiutajateküla Lotte" 2007, "Lotte ja kuukivi saladus" 2012 ning "Lotte ja kadunud lohed" 2019. Samuti on laste- ja noorsoofilmide kavas (toonase nimetusega Kinderfilmfest / 14plus) linastunud Aare Tilga mängufilm "Tule tagasi, Lumumba" (1993).

"Eeva" stsenarist on Morten Tšinakov, režissöörid ja kunstnikud Morten Tšinakov ja Lucija Mrzljak, produtsendid Kalev Tamm ja Draško Ivezić. "Eeva" valmis stuudiotes Eesti Joonisfilm ja Adriatic Animation. Filmi festivalilinastus toimub 20. veebruaril.