Tänavusel Berlinale filmiturul on fookuses Balti riigid

Maineka Berliini filmifestivali Berlinale ajal toimuv Berlinale Euroopa filmiturg on üks kolmest maailma olulisemast rahvusvahelise filmitööstuse kohtumispaigast. 16.–22. veebruarini kogunevad Berliini ligi 10 000 filmitööstuse esindajat, peamiselt produtsendid, ostu- ja müügiagendid, levitajad ja rahastajad. Tänavuse filmituru fookuses on kolm Balti riiki, mis annab võimaluse esitleda Eesti filme, produtsente ning leida koostöövõimalusi.

Eesti on koos Läti ja Leeduga filmituru avaürituse kaaskorraldajad ja väljapaistvalt esindatud kaastootmisturul, mille eesmärk on viia kokku üle-euroopaliste filmiprojektide meeskondi ja esitleda riikide tootmisvõimalusi. Programmis esitletakse uusi Balti dokumentaalfilme ja tutvustatakse Balti riikide seriaaliprojekte. Ühtlasi on kaastootmisturul eraldi esile tõstetud Eesti stuudio Amrion ("Erik Kivisüda").

Filmiturul tõstetakse esile nelja Eesti produtsenti: Marianne Ostrat (Alexandra Film), Diana Mikita (Nafta Films), Johanna Maria Paulson (Stellar Film) ja Volia Chajkouskaja (Allfilm). Lisaks osalevad Berlinale kaastootmisturu Visitors programmis Helen Räim, Adeele Tähemaa (Taska Film) ja Sander Lebrecht (Allfilm). Visitors programm on suunatud noortele ja alustavatele produtsentidele, kel on soov siseneda rahvusvahelisse filmitööstusse ja laiendada oma kontaktide ringi.

Berlinale Euroopa filmiturule sõidab suur Eesti delegatsioon, lisaks Eesti filmiloojatele ja -ajakirjanikele on esindatud ka kultuuriministeerium eesotsas kultuuriminister Piret Hartmaniga.

"Euroopa filmiturul Balti fookuse korraldamine sai kokku lepitud 2022. aasta mais Cannes'i filmiturul ja selle saavutamiseks oleme teinud palju tööd. Tegemist on suurima sedalaadi programmiga, kus kõik kolm riiki on koos esindatud. Olulisuselt võiks seekordset Berlinalet võrrelda ehk EV100 ajal toimunud fookusprogrammidega eri festivalidel, aga mastaap on seekord isegi suurem," sõnas Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp. "Oleme püüdnud Eestit maksimaalselt esile tuua ning rääkida meie andekatest filmitegijatest, tootmisvõimalustest ja asukohast, PÖFF-ist."

"Eesti, Läti ja Leedu filmid on Berlinale programmi aastate jooksul järjekindlalt lisanud huvitavaid vaatenurki. Kolm Balti riiki on oma tugevused ühendanud ja näitavad eeskuju nii Euroopas kui ka kaugemal. Ajal, mil koostöö on suurenenud, on filmitööstusel võimalik õppida Balti riikide innovatiivsest ja koostöisest lähenemisest kultuurile," sõnas Berlinale tegevjuht Mariette Rissenbeek.

Filmituruga paralleelselt toimuval Berliini filmifestivali kavas on kaks Eesti osalusega filmi. Morten Tšinakovi ja Lucija Mrzljaki joonisfilm "Eeva", mis on valminud Eesti Joonisfilmi ja Adriatic Animationi koostöös, linastub Berlinale lühifilmide võistluskavas. Laste- ja noorsoofilmide võistluskavas Generation Kplus linastub Luksemburgi, Itaalia, Iirimaa, Suurbritannia, Läti, Eesti ja Saksamaa koostöös valminud Enzo d'Alò joonisfilm "Tüdruk ja koer". Filmi Eesti-poolne kaastootja on stuudio Amrion ning filmi animatsiooni valmimisel aitas kaasa Eesti Joonisfilm.