Piret Tibbo-Hudgins Eesti filmimaastikust: tuleb otsida kaastootjaid

"Käisime äsja Balti produtsentide esitlusel," tutvustas Karjatse Berliini filmifestivali kohapealtset melu. "Sellel aastal on esimest korda Balti riigid Bernilale filmiturul fookuses."

Filmifestivalil näidatakse kaheksat Eesti filmi, mille hulgas on ka "Savusanna sõsarad" ja "Apteeker Melchior". ""Savusanna sõsarad" on siin tohutu hitt olnud," sõnas Karjatse.

"Ma päris nii ei ütleks, sest me oleme olnud turul ja festivalidel juba mitukümmend aastat," vastas Tibbo-Hudgins Karjatse küsimusele, kas Eesti filmid on viimaks läbimurde teinud. Siiski lisas ta, et sellises rambivalguses ei ole Eesti filmid varem olnud.

Tibbo-Hudgins tõdes ka, et vähegi ambitsioonikamad mängufilmid takerduvad Eestis rahanappuse taha. "Kaastootjaid tuleb otsida. Ja see on see koht, kust neid otsida saab."