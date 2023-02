Edith Sepp: loodetavasti tulevad Berliini filmiturult Eestisse suured kaastootmised

Selleks, et Eesti film suudaks konkurentsis püsida, peame me olema Edith Sepa hinnangul väga nähtavad. "Me saame ainult siis tuntuks, teatuks ning meie tahetakse koostööd teha, kui me ise oleme nähtavad ning sellele nähtavusele oleme Berliini filmiturul pannud väga suure fookuse," ütles ta ja lisas, et loodetavasti tulevad sellest väga suured kaastootmised. "Samuti see, et meie filmid leviksid nii filmifestivalidel kui ka kinodes üle maailma, see on meie eesmärk siin."

"Eesti ei suuda filme üksinda enam teha, aga tegelikult ei tee ükski riik Euroopas enam üksi filme, sest eelarved on kasvanud nii suureks, mistõttu suudab üks riik anda ühe kolmandiku, heal juhul poole filmist," sõnas Sepp ja lisas, et kaastootmine on täielik normaalsus. "Seal ei ole midagi väga üllatavat ja pigem on see hea, kui on rohkem partnereid."

Euroopa film on tema sõnul praegu väga tugev. "Tegelikult need filmid paistavad välja küll, ise tuleb panna tugevalt jõudu panna ja jõuliselt öelda, et me oleme väikesed, aga hingelt suured."

Selleks, et Balti riigid oleksid Euroopa filmiturul fookuses, tuli Sepa sõnul palju vaeva näha. "Tegelikult tehti meile ettepanek, et Eesti võiks üksi fookuses olla, aga me mõtlesime, et kui me oleme kolmekesi koos, siis me oleme tugevamad," mainis ta ja rõhutas, et tulevikus tahetakse rohkem ka Balti koostööd arendada. "Ma loodan, et me saame seda jätkata, me ei tohi asju teha ainult ühekordselt, loodetavasti see pole viimane kord ja järgmine kord äkki juba ainult Eesti fookus."