Edith Sepp: hetkel ei saa me välismaistele tootjatele kindlaid lubadusi anda

"Savusanna sõsarate" filmituru linastusele ei mahtunud soovijad ära. Levilepinguid on juba rohkem kui 20 riiki, mida on produtsent Marianne Ostrati sõnul väga palju. Marianne on ka üks neist filmitootjatest, keda filmiturul esile tõsteti.

"Kohtusin festivalil varasemate Sundance filmifestivali võitjatega mängufilmi kategoorias, kellel on huvi filmida järgmist filmi Eestis, ja selleks on väga oluline, et suurendataks meie tagasimaksefondi, et sellised koostööfilmid saaksid tulla," rõhutas Ostrat ja lisas, et Sundance tekitab omamoodi filmiperekonna. "Jää sulas meie vahel kiirelt ja jutt läks sisukaks palju kiiremini."

Eesti Filmi instituudi juht Edith Sepp ütles, et huvi Eesti kui filmitootmismaa vastu on tänu fookusele ja Eesti filmide edule väga suur. Samas saab Eesti välismaa tootjatele öelda vaid seda, et jah, me oleme huvitatud aga kindlaid lubadusi anda ei saa. "Kui me ei saa seda siin Berliinis praegu lubada ja me ei tea, kui suure osalusega me saame projektidesse sisse tulla, siis see on kindlasti tagasilöök meie tootjatele."

"Loodetavasti need projektid, mis potentsiaalselt laua peal on, saavad kinnitust lähiaastatel ja kui me tagasi Eestisse läheme, siis ma siiralt loodan, et valitsus saab vastu võtta selle otsuse, et suurendada tagasimaksefondi kaheksa miljoni euroni," rõhutas Sepp.