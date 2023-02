Heidy Purga: tagasimaksefond vajab hindamist kohaliku filmitootmise kontekstis

Kultuuriminister tegi juba eelmisel nädalal ettepaneku Film Estonia rahastust tänavu kahekordistada, kuid läbirääkimised selles osas ootavad alles ees.

"Kui me jõuame kokkuleppele, siis see tuleb selle jaoks riigieelarve reservist. Küsimus on selles, et me peame selle raha leidma, aga see tuleb tagasi," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" kultuuriminister Piret Hartman.

"Meie eesmärk on see, et see kahekordistamine otsustataks enne märtsikuiseid valimisi. Oleme kultuuriministeeriumi poolt esitanud memorandumi, ootame nüüd valitsuses selle üle arutelu. Meil on valimised, aga kultuur peab sellest olenemata edasi elama," lisas Hartman.

Praegu on lisarahastust planeeritud ühekordsena, kuid kultuuriminister usub, et huvi ei rauge ka järgmisel aastal.

"Eelmise aasta lõpus hakkasime aru saama, et sellest fondist võib olla puudu ja kui see fond nüüd lahti läks ja erinevad projektid esitati, siis tuligi välja, et juba selle nelja miljoni eest on projektid kaetud. See tunnetus oli juba eelmisel aastal, aga sel aastal sai see vajadus selgeks."

Riigikogu kultuurikomisjoni liige Heidy Purga sõnas, et kuigi ühelt poolt on suur rõõm, et tagasimaksefond on edukalt tööle läinud, siis samas ühekordsed n-ö tulekahju kustutamiseks mõeldud rahasüstid on ebamugavad ja tekitavad suurt ebavõrdsust.

"Film Estonia tagasimaksefondi meede vajab suuremat arutelu. Muidugi on meil seda vaja, aga tegemist on majandusmeetmega, ja milles seisneb probleem tagasimaksefondi suurelt suurendades – me ei saa seda üksi vaadata. Siin on vaja ka kohalik filmitootmine kõrvale panna ja saada aru nende kahe vahelistest proportsioonidest," lisas Purga.