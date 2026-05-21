Heidy Purga: vahel tundub, et talupojamõistus on riigist kaduma läinud

Kultuuriminister Heidy Purga rääkis saates "OP", et tema ametisoleku aeg on olnud täis väljakutseid ja keerulisi kokkuhoiuotsuseid ning vahel tundub talle endalegi, et talupojamõistus on riigist kaduma läinud. Purga sõnul maandab tema pingeid käsi mulda pistes, sest sealt saab ta rahu ja positiivse laengu.

"Ma loodan kultuuriminister olla oma ametiaja lõpuni ja sinnamaani on aega üks aasta," tõdes kultuuriminister Heidy Purga.

Ministri sõnul tunneb ta, et tal on kultuuriministri ametis midagi endast veel anda ja olulisi asju teha ning samas tõdes, et mõnes mõttes pigistab kultuuriministri amet teda ka tühjaks. "Tempo on olnud päris intensiivne, see aeg on läinud väga kiiresti, aga on olnud ka väga palju väljakutseid," nentis Purga.

Saatejuht Owe Petersell tõi välja, et nüüd, kui osad funktsioonid lähevad üle rahvusraamatukogule, tõmmatakse maakondlike raamatukogude pealt kokku. "See tõele ei vasta. Seda uut seadust on oodatud väga kaua aega, seadus on üle 20 aasta vana. Raamatukogude võrgustikku me kokku ei tõmba. Praegu räägime 15 kohalikust omavalitsusest ja nendest töötajatest, kellele riik on andnud lisaülesandeid. Kõige tähtsam selle suure reformi juures on kasutajale mugavuse ja sisu tagamine. Uue raamatukoguseadusega me pakume ühtse andmebaasi kõikidele Eesti Vabariigis asuvatele raamatukogudele," nentis minister.

Purga sõnul muutuvad raamatukogud kogukonnas ja kohalikes omavalitsustes aina tähtsamaks. "Kogukonna raamatukogud võivad tulevikus olla ka sellised kohad, kus saab laenutada õmblusmasinat, kui me mõtleme Helsingi suure raamatukogu peale, kus noored saavad käia bändiproovi tegemas, T-särkidele pilte trükkimas või laenutamas mingisuguseid tööriistu. See on kõik raamatukogu tulevik. Raamatukogusid ei ähvarda mitte sulgemine, vaid paindlikkuse juurdeandmise ajendil palju suurem võimestamine," selgitas Purga.

"Etendusasutuste määrus on ümbervaatamisel olnud. Vara on veel fakte lauale laduda, sest ma pole töögrupi käest luba küsinud. See nüanss, mis puudutas välismaal käimist, et näitetrupiga peab käima välismaal etendusi andmas, tundus kummastav ja see osa läheb määrusest välja. Ma loodan Tallinna Linnateatrile lahenduse leida, et teater läheks rahalises mõttes teise katlasse. See on mu soov ja sellega ma tegelen," tõi Purga välja.

Saatejuht tõi välja, et lapsed ja noored ei pääse õppekäikudega kultuurisündmustele enam ligi. "See on üks segane lugu olnud. Ja selle loo kõrval julgen küll väita, et vahepeal tundub, et talupojamõistus on riigist kaduma läinud. Kõik toimis ju väga hästi, siis järsku ilmus üks avastus, mida võib ja mida ei või. Kultuuriranitsa eelarve on kokku 1,5 miljonit. Selle eest saab kultuurikülaskäigu 1.-8. klassini aastas üle 136 000 õpilase. Seda summat tuleb loomulikult tõsta ja seda ma lähen eelolevalt eelarve läbirääkimiselt ka küsima. Üks kultuurikäik aastas on väga vähe, selle meetme maht võiks olla vähemalt poole suurem," tõdes minister.

Purga sõnul ei ole tema kultuuri valdkonna vastane. "Ma olen alati kultuuri poolt. See on olnud ka väljakutse. Valitsusliikmena peab ju ka mõistma, mis riigis üldiselt toimub. Usun, et keeruline aeg, mis minu ametiaja jooksul on olnud, mis puudutab kokkuhoidu ja sellest tulenevaid teatavaid pingeid, et meie kultuuriüldsus on siiski väga mõistlik olnud ja ma olen ülimalt tänulik selle eest. Meil on kõigil üksteist tarvis," sõnas Purga.

Minister avas ka oma suviseid plaane ja tõdes, et loodab siiski suvel ka veidi aega puhata. "Ma ootan väga suvilasse kolimist Juba aprilli alguses, kui veel lumi mõnes aianurgas oli, seisin reha käes ja mõtlesin, et tahaks riisuda. Looduses olemine on hädavajalik, seda ma ootan väga. Seda kontakti on mul hädasti vaja, et saaksin panna käed mulda, sest sealt saan ma rahu ja positiivse laengu," muheles Purga.