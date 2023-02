Berliini filmifestivali Kuldkaru võitis Nicolas Philiberti "On the Adamant"

Nädalavahetusel selgusid 2023. aasta Berliini filmifestivali võitjad. Festivali peapreemia vääriliseks ehk parimaks filmiks kuulutas žürii seekord Prantsuse filmilavastaja Nicolas Philiberti dokumentaalfilmi "On the Adamant".

Selle aasta võistlusprogrammi žürii andis Kuldkaru Prantsuse dokumentaalfilmile "On the Adamant". Nicolas Philibert lavastatud lugu räägib omalaadsest vaimse tervise raviasutusest, mis kasutab peamise ravimeetodina kunsti, vahendab Indiewire.

73. Berliini filmifestivali võistlusprogrammi žürii esimees, näitleja Kristen Stewart märkis, et film laiendas žürii arusaama sellest, mida mõista kunsti all.

Hõbekaru parima lavastajatöö eest läks Philippe Garrelile ("The Plough"), Hõbekaru parima peaosatäitmise eest aga lapsnäitlejale Sofia Otero tema rolli eest filmis "20,000 Species of Bees".

VÕITJAD

Parima filmi auhind Kuldkaru

"On the Adamant," lavastaja Nicolas Philibert

Žürii peapreemia Hõbekaru

"Afire," lavastaja Christian Petzold

Žürii preemia Hõbekaru

"Bad Living", lavastaja João Canijo

Parima režissööri Hõbekaru

"The Plough", lavastaja Philippe Garrel

Parima peaosatäitja Hõbekaru

"20,000 Species of Bees", Sofia Otero

Parima kõrvalosatäitja Hõbekaru

"Till the End of the Night", Thea Ehre

Parima stsenaariumi Hõbekaru

"Music", Angela Schanelec

Parima kunstnikutöö Hõbekaru

Disco Boy", Hélène Louvart, kinematograaf

Kõrvalprogrammi "Encounters" võitjad

Parim film

"Here", lavastaja Bas Devos

Parim režissöör

"The Echo", lavastaja Tatiana Huezo

Žürii eriauhind

"Orlando, My Political Biography", lavastaja Paul B. Preciado; "Samsara", lavastaja Lois Patino

Võitjad dokumentaalfilmide kategoorias

Parim dokumentaalfilm

"The Echo", lavastaja Tatiana Huezo

Eriauhind

"Orlando, My Political Biography", lavastaja Paul B. Preciado

Parim täispikk debüüt-dokumentaalfilm

"The Klezmer Project", lavastajad Leandro Koch, Paloma Schahmann

Eelmisel aastal kuulutas žürii parimaks filmiks Katalaani päritolu filmilavastaja Carla Simoni draamafilmi "Alcarràs". Võistlusprogrammi žürii esimees oli 2022. aastal USA-India filmirežissöör, -stsenarist ja -produtsent M. Night Shyamalan.

Festival toimus tänavu 16. veebruarist 26. veebruarini.