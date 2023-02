Galerii: Steven Spielberg pälvis Berliini filmifestivalil elutööpreemia

Oma tänukõnes kinnitas Spielberg, et kuigi ta teab praegu filmitegemist palju rohkem kui 25-aastasena selles vallas alustades, on ebakindlus, hirm ja ärevus endiselt alles. "Aga samas on säilinud ka see rõõm, mida tunnen uue filmi esimesel võttepäeval, sest pole ühtki kohta, kus ma tunneksin end rohkem kui kodus kui võtteplatsil."

Elutööpreemia andis Spielbergile üle bändi U2 laulja Bono. "Steven Spielbergi filmid on puudutanud aastate jooksul väga paljusid inimesi, kuna need räägivad meile inimlikke lugusid," sõnas ta.

Berliini filmifestivalil linastus ka värske elutööpreemia laureaadi retrospektiiv, mille raames jõudis vaatajate ette muuhulgas "Indiana Jones kadunud laeka jälil, "Lõuad" ja "Spioonide sild".