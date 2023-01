Timo Diener Oscaritest: parimat naispeaosatäitjat on lihtne valida

"Minu pakkumine oleks "Inisherini hinged"," arvas Diener, milline linateos saab Oscaritel pärjatud parima filmi kategoorias. "Lugu kahe mehe sõprusest ja selle ootamatust, äkiliselt lõpust," kirjeldas ta filmi sisu. "Kõige paremad filmid ongi need, mille sisu kirjeldamiseks üle ühe lause ei lähe," lisas ta. Filmi lavastas Iiri juurtega näitekirjanik Martin McDonagh.

Parima meespeaosatäitja Oscari tiitlile ennustab Diener Colin Farrellit ("Inisherini hinged"). "Ta lihtsalt toob niivõrd mitmetahulise karakteri ekraanidele," arvas ta.

Parima naisosatäitja tiitlile pakub Diener Cate Blanchetti sooritust filmis "Tar". "Siin on tegelikult valik suhteliselt lihtne ja võib-olla mõne jaoks ka natuke igav," ütles ta. "See peaks tegema temast kaheksanda näitleja, kellel on kolm Oscari-võitu ... kui ta võidab."

Diener arvas, et parima režissööri tiitli võidab tänavu endale Steven Spielberg filmiga "Fabelmanid". "Tema jaoks on see vist üheksas nominatsioon lavastajatöö eest," lausus ta. "Ma arvan ja ma loodan, et tal tuleb ka kolmas võit, mis viiks ta lavastajate seas esinelikusse."

"Spielberg on olnud osa filmiakadeemia liikmete elust viimased 50 aastat. Ja kui selline suurkuju otsustab elu praeguses faasis tuua kinolinale enda kasvamise, kujunemise ja väljaarenemise loo, rääkides sellest, mis teda tiksuma paneb ja kuidas tema hinges on filmiarmastus tärganud, siis sellised filmid on tavaliselt nagu palderjan kassile," selgitas Diener "Fabelmanide" fenomeni.

"See film rabab oma originaalsusega, midagi sellist pole ilmselt keegi varem näinud," vastas Diener lõpetuseks Reikopi küsimusele, mis teeb linateose "Kõik kõikjal ja korraga" eriliseks. Film kogus Oscaritel 11 nominatsiooni.