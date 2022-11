Ameerika filmiakadeemia annab tänavu kõik Oscarid üle otse-eetris

2022. aasta Oscarite jagamisel loobus akadeemia kaheksas kategoorias – parim lühidokumentaal, parim montaaž, parim grimm, parim originaalmuusika, parim produktsioonidisain, parim lühianimatsioon, parim lühifilm ja parim helikujundus – auhindade otse-eetris üleandmisest.

Kategooriate väljajätt põhjustas palju pahameelt kogu filmitööstuses ja akadeemia tegevjuht Bill Kramer tunnistas väljaandele Variety, et pärast tema ametissenimetamist tänavu juunis on tal olnud arvukalt vestlusi otseülekandest väljajäänud kategooriate uuesti sissetoomise teemadel.

"Meil on hea meel, et saame selle ellu viia," tunnistas ta kategooriate tagasitoomist kommenteerides, selgitades, et akadeemia on pühendunud filmiloojate, filmikunsti ja filmitegemise koostööpõhise olemuse esiletõstmisele.

"See on akadeemia missioon ja ma loodan väga, et saame teha saate, mis tähistab kõiki filmitegemise komponente meelelahutuslikul ja kaasahaaraval moel," ütles Kramer.

95. Oscarite gala toimub 12. märtsil 2023 Californias Los Angeles meelelahutuskompleksis Ovation Hollywood asuvas Dolby Theatre'is ning seda kannab üle telekanal ABC ja enam kui kakssada territooriumi üle maailma. Galat juhib tänavu ja juba kolmandat korda Jimmy Kimmel.