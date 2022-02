Ameerika filmiakadeemia annab tänavu osa Oscareid üle otse-eetri väliselt

Akadeemia annab tänavu kaheksa auhinda välja eetriväliselt ja seejärel monteerib nende üleandmise otsesaatesse. Oscarite jagamisel tunnustatakse filmitegijaid kokku 23 kategoorias, kuid saadet on kritiseeritud selle pikkuse pärast ja galal on viimastel aastatel olnud vähe vaatajaid, vahendab Variety.

Auhinnad, mille üleandmine toimub tseremoonia eetrivälises osas, on parim lühidokumentaal, parim montaaž, parim grimm, parim originaalmuusika, parim produktsioonidisain, parim lühianimatsioon, parim lühifilm ja parim helikujundus. Tseremoonia algab tund aega enne otseülekannet.

Klipid tänukõnedest lisatakse otseülekande vahele. See on lähenemisviisilt sarnane sellega, mida Tony Awards ja muud telegalad on teinud tehnilisi saavutusi tunnustavate auhindadega. Akadeemia on juba loobunud au-Oscarite otse-eetris üleandmisest ja annab need saajatele kätte teisel õhtul.

Oscareid jagatakse 94. korda ja akadeemia on reitingute tõstmise pärast oma kodukanali ABC suure surve all, sest mullune tseremoonia oli auhindade jagamise ajaloos kõige väiksema vaadatavusega. Seda, kuidas "Nomaadimaa" võitis parima filmi auhinna, jälgis 9,23 miljonit vaatajat, mis on 51-protsendine langus võrreldes sellele eelnenud aastaga. See julgustas akadeemiat tegema otsuse tänavust otsesaadet põhjalikult muuta.

Akadeemia president David Rubin teatas oma kirjas, et selline plaan annab rohkem eetriaega koomilistele vahepaladele, filmilõikudele ja muusikalistele numbritele. Samas teadvustas ta, et otsus võib tekitada valusaid tundeid.

Oscareid jagatakse tänavu Eesti aja järgi 28. märtsil algusega kell 3.00.