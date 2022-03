Siim Rohtla Oscarite ennustamisest: mul on olnud ka aastaid, kus panen täiesti mööda

Kultuuriministeeriumi audiovisuaalnõunik Siim Rohtla tegi kultuurisaates "OP" omapoolsed Ameerika filmiakadeemia preemiate ehk Oscarite ennustused, kus üheks põhipretendiks peab ta Jane Campioni filmi "The Power of the Dog".

Siim Rohtla kinnitas, et Oscarite ennustamine on tänamatu töö ning tema teeb seda puhtalt isiklikust entusiasmist. "Mul on olnud ka aastaid, kus ma olen täiesti mööda pannud, sel aastal kindla peale minekut parima filmi osas ei ole, ma arvan, et sellele preemiale on kolm pretendenti," ütles ta ja lisas, et kõige tõenäolisemalt saab selle Jane Campioni "The Power of the Dog". "Film on hooaja jooksul hoidnud pidevalt tähelepanu enda peal, võitnud siit ja sealt ning tal on 12 nominatsiooni, lisaks on film olnud läbi aasta edukalt erinevatel festivalidel."

Ta tõi ka välja, et 1993. aastal võistlesid samuti parima filmi Oscari nimel Jane Campion ja Steven Spielberg. "Tookord Spielberg oma filmiga "Schindleri nimekiri" pani kõik kinni, seekord on huvitav, et sel korral režissööri ja parima filmi kategoorias pigem ennustatakse filmi Campionile," ütles ta ja lisas, et toona võistles Jane Campion filmiga "Klaver".

"Film "Coda", mis sai esimest korda tähelepanu möödunud aasta Sundance'i festivalil, on nähtav voogedastusplatvormil Apple TV+ ning on püüdnud viimastel nädalatel uut tähelepanu sellega, et on saanud auhindu," sõnas Rohtla ja kinnitas, et juba seda peeti nunnuks üllatuseks, et "Coda" Oscaritel nomineeritud sai. "See on lihtne, armas ja südamlik film ühest perekonnast, kelle teismeline tütar on perekonna ainus kuulja, nii tema vanemad kui vend on kurdid."

"Kolmas põhipretendent on ikkagi elava legendi Kenneth Branagh' film "Belfast", mis on just värskelt ka Eesti kinno jõudnud," mainis ta ja tõdes, et tänavu osaleb Oscari-rallis mitu väga isiklikku ning nostalgilist filmi. ""Belfast" räägib Kenneth Branagh' lapsepõlvest, sellel filmil on väga huvitav žanrimääratlus nagu autofiktsioon, mis on justkui autobiograafiline, aga samal ajal fiktsioon."

Kui kriitikute arvamused lähevad "Belfasti" puhul lahku, siis Rohtla hinnangul läheb publikule see film väga peale. "Toronto festivalil võitis see publiku lemmiku auhinna, väga oluline preemia, sest enamus parima filmi Oscari võitjaid on saanud Torontost publiku lemmiku auhinna," selgitas ta ja kinnitas, et samas erinevate erialagildide preemiaid "Belfast" saanud ei ole.