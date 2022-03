Galerii: Ameerika filmiakadeemia preemiate punane vaip

Kõige enim nominatsioone kogus tänavu Oscaritel Jane Campioni "The Power of the Dog", mis võistleb kokku 11 preemiale 12 kategoorias. Denis Villeneuve'i ulmefilm "Düün" on nomineeritud 10 Oscarile.

Ameerika filmiakadeemia auhinnad on alates 2018. aastast toimunud ilma õhtujuhita, sel korral juhivad tseremooniat aga Regina Hall, Amy Schumer ja Wanda Sykes.