Video: Will Smith andis Oscarite laval Chris Rockile kõrvakiilu

Oscarite auhinnatseremoonia üks üllatavamaid hetki juhtus parima dokfilmi preemiat sisse juhatanud koomik Chris Rockiga, kelle tehtud nali viis Will Smithi endast välja, mistõttu tormas näitleja lavale ja andis Rockile kõrvakiilu.

Koomik Chris Rock tegi enne täispika dokfilmi nominentide ettelugemist saalisolijate kohta hulga nalju, nende hulgas oli ka kild Will Smithi naise Jada Pinkett Smithi kohta. See aga ajas Will Smithi endast välja, mille peale tormas näitleja ootamatult lavale, andis Rockile kõrvakiilu ning kõndis oma kohale tagasi.

Olukord sellega aga veel ei lõppenud, sest sõnelus Rocki ja Smithi vahel jätkus ka pärast kõrvakiilu.

Vaata videot: