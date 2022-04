Will Smith astus Ameerika filmiakadeemiast välja

"Nimekiri neist inimest, kellele ma olen haiget teinud, on väga pikk, alates Chrisist, tema perekonnast, paljudest kallitest sõpradest, kõigist Oscarite külastajatest ning televaatajatest kodudest," sõnas Will Smith ja lisas, et ta on reetnud Ameerika filmiakadeemia usaldust ning röövinud teistelt nominentidelt ja võitjatelt võimaluse tähistada. "Ma tahan, et fookus läheks tagasi neile, kes väärivad tähelepanu oma saavutuste eest."

Ameerika filmiakadeemia president David Rubin vastas Smithi pöördumisele. öeldes, et nad võtavad vastu Smithi soovi filmiakadeemia ridadest lahkuda, kuid nad jätkavad siiski distsiplinaarmenetlust seoses rikkumistega, mis Oscarite auhinnagalal toimusid.