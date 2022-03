Will Smith avaldas avaliku vabanduse: ma läksin üle piiri

Näitleja Will Smith, kes tormas tema abikaasa kohta tehtud nalja tõttu Oscarite lavale ja andis koomik Chris Rockile kõrvakiilu, avaldas sotsiaalmeedias avaliku vabanduse. Ta rõhutas, et käitus valesti ning tema teod ei näita seda, milline mees ta olla tahab.

Smith kirjutas, et vägivald on alati toksiline ja hävituslik. "Minu käitumine filmiakadeemia auhindadel oli lubamatu ja sellisele käitumisele pole vabandust," lisas ta ja mainis, et kui naljad tema enda kohta on osa tööst, siis abikaasa Jada Pinkett Smithi tervisliku seisundi arvel tehtud nalja ei suutnud ta taluda. "Ma reageerisin emotsionaalselt."

"Soovin avalikult vabandada sinu ees, Chris, ma läksin üle piiri ja käitusin valesti. Mul on piinlik ja mu teod ei näita seda, milline mees ma olla tahan. Armastuse ja hoolivuse kõrval pole maailmas kohta vägivallale," rõhutas ta.

Samuti vabandas Smith filmiakadeemia, saate produtsentide, osalejate ja kõigi vaatajate ette. "Ma soovin vabandada ka perekond Williamsi ees (Will Smith mängis peaosa filmis "King Richard", mis räägib tennisistidest Venus ja Serena Williamsist, toim.), ma kahetsen on tegusid, mis on jätnud pleki muidu suurepärasele teekonnale."