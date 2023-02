Filmitööstuse klaster: Film Estonia väikese mahu tõttu jäävad investeeringud Eestisse tulemata

Eesti filmitööstuse klaster saatis neljapäeval avaliku pöördumise riigijuhtidele Film Estonia ergutusmeetme kriitilise seisu kohta. Nende hinnangul on tänavu Eestis filmimisest huvitatud juba 20 välisprojekti ning nad paluvad seetõttu Film Estonia mahu suurendamist 8 miljoni euroni, et Eesti ei jääks projektidega kaasa käivatest investeeringutest ja töökohtadest ilma.

Filmitööstuse klastri sõnul mõjutab Film Estonia Eesti majandust olulisel määral. "Iga Film Estoniasse panustatud euro toob Eesti majandusse juurde viis eurot, näitab rahvusvahelise konsultatsioonifirma Olsberg SPI raport. Analüüs näitas selgelt, et võidavad kõik majandussektorid, mitte ainult Eesti filmivaldkond," rõhutasid nad.

"Aastatel 2016–2022 tegid Film Estonia tagasimaksefondi toetatud filmiprojektid Eestis kokku 61,4 miljoni euro väärtuses kulutusi. Üldiselt on sissetulevate filmiprojektide tootmiskulud Eestis aasta-aastalt oluliselt kasvanud – keskmiselt 55 protsenti aastas," rõhutas klaster avalikus pöördumises ja nentis, et praegu Eestis kehtiv tagasimakse piirmäär on väiksem, kui võimalus veel tänavu rahvusvahelisi suurprojekte ja ühtlasi välisinvesteeringuid Eestisse tuua.

"2022. aasta detsembri lõpu seisuga ei mahu tänavuse nelja miljoni euro suuruse piirmäära sisse 22 rahvusvahelist suurprojekti, mille tagasi lükkamine tähendab, et Eesti jääb ilma ka nendest tulenevast lisandväärtusest kogu Eesti majandusele. N-ö ukse taha on jäänud ka näiteks Hollywoodi stuudio 20th Century Fox, aga ka Ühendkuningriigi telehiidude BBC ja Sky Studios filmiprojektid," selgitasid nad.

"Oleme juba kaotanud mitu suurprojekti naaberriikidele. Hiljuti kaotasime tagasimakseprogrammi mahu väiksuse tõttu Lätile Hollywoodi filmi, mille peaosades on tuntud kassamagnetid Nick Frost ("Hot Fuzz") ja Lena Headey ("Game Of Thrones"). Aegkriitilisi filmiprojekte, mis täna on Film Estoniale taotluse esitamiseks valmis, kuid mille jaoks Film Estonial puudub rahaline kate, on Prantsusmaalt, Soomest, USAst, Rootsist, Taanist, Kanadast, Hollandist, Ühendkuningriigist, Belgiast, Norrast ja Saksamaalt. Ka Tallinna rajatava filmilinnaku edu on otseses sõltuvuses Eestisse jõudvatest välisfilmiprojektidest," kirjutas klastri juhatuse liige Elina Litvinova.

Selleks, et Film Estonial oleks võimalik need välisprojektid Eestisse tuua ja selle kaudu ka Eesti majandust toetada, on filmitööstuse klastri sõnul juba sel aastal vaja tõsta tagasimakseprogrammi eelarvet 8 miljoni euroni ning vähemalt sellel tasemel jätkata ka järgmistel aastatel. "Film Estonia toel Eestisse tulnud välisprojektid tooksid Eesti majandusse tervikuna juurde hinnanguliselt 40 miljonit eurot aastas. "