Eesti Joonisfilm toob vaatajate ette kaks värsket lühifilmi

Kolmapäeval esilinastuvad kinos Sõprus Mattias Mälgu "Operatsioon LARP" ning Morten Tšinakovi ja Lucija Mrzljaki "Eeva", mis on mõlevad valminud stuudios Eesti Joonisfilm. Sel nädalal jõuavad mõlemad filmid ka voogedastusplatvormi Arkaader.

Pärast kokkupõrget pardiparvega kaotab sõjavägi oma raketi tihkesse metsa. Sama metsa veerel jäävad metsavaht ja ta armuke Viki vahele kohalikule kütile Selmale. Viki põgeneb alasti laande, kättemaksuhimuline kütt kannul. Õnneks pakub käimasolev LARP-laager Vikile peidupaika, kuhu ta üritab sisse sulanduda.

Olles tüdinenud larpijate mängudest ja uskudes, et oht on möödas, suundub Viki tagasi metsavahi majja. Oma õuduseks leiab ta Selma mehe säilmete jaoks auku kaevamas. Viki, kes on nüüd kuriteo tunnistaja, üritab uuesti põgeneda, kuid komistab kadunud raketi otsa.

Kui sündmuskohale saabuvad sõjaväelased, tulevad ka larpijad, kes purjus olekus raketti ekslikult oma tõrvikuks peavad. Nüüd on Viki otsustada, kas joosta või olla kangelane.

"Filmi idee valmis helgemal pandeemiaeelsel ajal, mil ei osanud veel karta, et rohelised mehikesed ja raketid kahetsusväärselt nii aktuaalseks saavad. Seda enam pakuvad lõpptulemuse jaburad tegelased ja absurdsed sündmused kõrvalepõiget reaalsusest," sõnas režissöör Mattias Mälk.

"Operatsioon LARP" stsenaariumi autor, lavastaja ja kunstnik on Mattias Mälk, helilooja Liina Sumera. "Operatsioon LARP" valmis stuudios Eesti Joonisfilm.

Matustel sajab nagu oavarrest. On valju nuttu, liiga palju veini, mitmeid rähne ning paar unenägu, mis seletavad nii mõndagi. Morten Tšinakovi ja Lucija Mrzljaki matusefilm "Eeva" tegi oma festivalidebüüdi veebruaris Berliinis, olles esimene eesti film, mis jõudis Berlinale lühifilmide võistlusprogrammi. Tänaseks on film valitud Annecy ja Zagrebi festivalide võistlusprogrammi rahvusvahelise animafilmi assotsiatsiooni ASIFA kahe olulisema festivali Ottawa ja Hiroshima kõrval.

"Erinevatel festivalidel osalemise kõrval on meile mõistagi oluline filmi kodupublikuni jõudmine," kinnitasid Morten Tšinakov ja Lucija Mrzljak.

"Eeva" stsenarist on Morten Tšinakov, režissöörid ja kunstnikud Morten Tšinakov ja Lucija Mrzljak, helilooja Morten Tšinakov.