Eesti Joonisfilm tähistab 52. sünnipäeva kahe erilinastusega

Priit Pärna sõnul on valik tehtud Tallinnfilmi järgsest ajast alates 1992. aastast ja edasi. " Võtsime Eesti Joonisfilmi filmide nimekirja ja valisime nendest meie arvates parimad, maksimaalselt kaks filmi ühe tegija kohta."

Mõlemale seansile on pandud pealkiri. Esimene programm kannab pealkirja "Võimatu armastus" ja teine "Moodsad ajad". Olga Pärn ütles, et "Võimatu armastuse" filmid kannavad nostalgiahõngu ja vaatajat kutsutakse elegantselt ehitama oma peas unistuste õhulosse. Teise programmi pealkiri "Moodsad ajad" osutab ajastule, sest need filmid on tehtud viimase kümne aasta jooksul. Lisaks on pealkiri ka viiteks Chaplini sama pealkirjaga klassikalisele filmile.

Eesti Joonisfilmi sünnipäeva puhul toimub ainult kaks linastust. "Võimatu armastus" toimub 14. juunil kell 19.15 ja "Moodsad ajad" 15. juunil kell 19.15. Sissejuhatuse teevad Olga ja Priit Pärn.