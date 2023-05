Mattias Mälk: loodan, et "Operatsioon LARP" pakub kõrvalepõiget reaalsusest

Morten Tšinakovi ja Lucija Mrzljaki "Eeva" oli ka esimene Eesti filmi, mis jõudis Berliini filmifestivali võistluskavva. "Eeva" järgib Priit Pärna koolkonna traditsioone, kuid viib need uuele kunstilisele tasemele. Pärnalik lihtsus on Tšinakovi ja Mrzljaki unenäolises maailmas rafineeritud, nagu ka matuserongkäigust algav suhtedraama.

Filmiajakirjaniku Kaspar Viilupi sõnul näitab festivaliteed alles alustanud "Eeva" Eesti animatsiooni uusi suundumusi, mida toidab EKA animakool.

"Võtame Pärna traditsiooni ja paneme sinna uusi kihte juurde," kommenteeris Viilup "Eevat". "10–20 aasta pärast tekib uutele tegijatele küll Eesti juurtest võrsunud, aga rahvusvaheline, täiesti isemoodi pilt."

Mattias Mälgu "Operatsioon LARP" väljendab tänapäeva animafilmi eksperimentaalsemat ja mängulisemat poolt. Mälgul tekkis idee luua "Operatsioon LARP" 2018. aastal, kui ta kuulis uudist, et NATO lennuk kaotas metsa raketi. Aastal 2023, mil film valmis, võib lugu aga hoopis teisiti tõlgendada.

"Eks see ole vaataja enda teha – see on natuke õnnetu kokkusattumus, aga minu idee oli ikka teha naljafilm ja ma loodan, et see siiski pakub mingisugust kõrvalepõiget reaalsusest," lausus Mälk.

Mõlemad filmid on kättesaadavad VOD keskkonnas Arkaader.