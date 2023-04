Kinos Artis saab vaadata tänavustele EFTA-dele nomineeritud filme

Eesti 2022. aasta parimad filmid jõuavad kino Artisesse alates sellest pühapäevast, 23. aprillist. Näitamisele tulevad parimad animafilmid "Koerkorter", "Sierra" ja "Eeva" ühe 45-minutilise programmina.

Animafilmidest on saanud enim tähelepanu Sander Joone "Sierra", mis on juba võitnud hulga auhindu ning oli ka viimaste Oscarite valimiste lühikeses nimekirjas. Linateost on näidatud ka erinevate festivalide programmides.

"Sierra" on lugu poisist, kes tahab aias konnadega mängida, aga isa peab pojale paremaks rallisõitja karjääri. Animeeritud must komöödia tirib vaatajaid sürreaalsesse autoralli maailma.

EFTA parimaks animatsiooniks tunnistatud Priit Tenderi "Koerkorter" on lugu saatuse keerdkäikudesse pagendatud balletisolistist Sergeist, kes on asunud elama linnalähedasse kolhoosi. Seal peab ta iga päev võitlust rutiini, koduloomade ja alkoholiga.

Kolmas EFTA-le nomineeritud animatsioon on Morten Tšinakovi ja Lucija Mrzljaki "Eeva", mis jõudis esimese Eesti filmina Berlinale lühifilmide võistlusprogrammi. "Eeva" kujutab ühte päeva nimitegelase elus, kelle hommik algab abikaasa matmisega.

Filmidest on kinos tagasi parim dokumentaal "Machina Faust", parim mängufilm "Kalev" ja parima stsenaariumi võitnud "Tagurpidi torn". Parimaid lühifilme saab vaadata kogumikult "Kadumise lühikursus".