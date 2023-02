Sõnajulguse missioonipreemia pälvis Hando Runnel

"Sõnajulgus on omandanud tänapäeval uusi tähendusi, kuid selle olulisus pole ajas sugugi kahanenud. Julgusega sõna kasutada käib endiselt kaasas ka vastutus, sest sõna jõud on tugev kahtepidi - nii demokraatia ja vaba ühiskonna eest seismisel kui ka nende väärtuste jalge alla tallamisel. Rängalt tõde moonutav infosõda, mis käib praegu koos Ukraina vastase jõhkra agressiooniga, on selle ehedaks tõestuseks," märkis justiitsminister Lea Danilson-Järg.

"Eestigi on minevikus valede tõttu tugevasti kannatanud. Seetõttu peame eriliselt meeles pidama inimesi, kes julgesid kasutada oma sõna jõudu demokraatia ja vabaduse eest seismiseks ka keerulistel aegadel. Hando Runnel on just selline inimene, kes aitas edendada ja kaitsta oma loomingu kaudu meie riigi iseseisvust ja alustalasid ning on seetõttu sõnajulguse missioonipreemiat igati väärt," rõhutas ta.

Hando Runnel on aidanud läbi aastakümnete hoida elus eestluse mõtet ja väärtusi ning viidanud oma töödes palju ühiskondlikele valupunktidele. 2022. aastal möödus 40 aastat tema luulekogu "Punaste õhtute purpur" ilmumisest, samuti on Runnel käivitanud ka sarja "Eesti mõttelugu", milles ilmus hiljuti ka Arnold Susi artiklite kogumik.

Arnold ja Heli Susi nimelise missioonipreemiaga tunnustab Justiitsministeerium inimesi, kes on julgenud kasutada oma sõna jõudu Eesti riikliku iseseisvuse, demokraatlike väärtuste ja ajaloolise tõe eest seismisel. Tunnustusega käib kaasas sulekujuline klaastaies ja rahaline preemia. Preemia suurus on seotud aastaarvuga ning 2023. aastal on selle suuruseks 2023 eurot.

Kuna Hando Runnelil ei olnud võimalik tunnustusüritusest osa võtta, toimetati missioonipreemia klaastaies Tartusse, kus justiitsminister Lea Danilson-Järg ning Arnold ja Heli Susi pereliige Tiina Uusma andsid selle ühiselt üle Hando Runneli heale sõbrale ja kirjastuse Ilmamaa juhile Mart Jagomägile, kes omakorda viis selle preemiasaajale.

Varasemalt on Sõnajulguse preemia pälvinud kirjanik ja filmirežissöör Imbi Paju.