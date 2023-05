Imbi Paju avaldas uue teose "Kirjanduskliinik"

"Kirjanduskliinikus" olen ma erinevate kirjandusteoste kaudu loonud ruume, kus empaatilises, kaastundlikus ja emotsionaalse intellektuaalsuse õhustikus tegeleda meie isiklike ja kollektiivsete haavade, mälu ja ajalooga," selgitas Imbi Paju ja lisas, et ta on mõelnud, mõtestanud ja kirjutanud nii, et tekiks kirjanduse vahendusel kokkusaamine, sümboolne gravitatsioonijõud, mis tõmbaks inimesi üksteise poole.

Imbi Paju pälvis suurema rahvusvahelise tähelepanu oma filmi ja raamatuga "Tõrjutud mälestused", mis on tänaseks ilmunud üheksas keeles. Vabakutselise ajakirjanikuna on ta kirjutanud artikleid nii Eesti kui rahvusvahelisele meediale nõukogude aja mõjust tänapäeva ühiskonnas. Ta on ka Võtikvere raamatuküla kirjandusfestivali looja ja eestvedaja.

"Kirjanduskliiniku" on toimetanud Leelo Laurits, kujundanud Lilli-Krõõt Repnau.