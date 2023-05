Galerii: Imbi Paju raamatu "Kirjanduskliinik" esitlus

Kirjanik sai rahvusvaheliselt tuntuks raamatu ja dokumentaalfilmiga "Tõrjutud mälestused", mis on ilmunud 9 keeles ja valiti 2021. aastal Soomes kaasaja kirjandusklassika hulka.

Imbi Paju selgitas, et on ta erinevate kirjandusteoste kaudu loonud ruume, kus empaatilises, kaastundlikus ja emotsionaalse intellektuaalsuse õhustikus tegeleda meie isiklike ja kollektiivsete haavade, mälu ja ajalooga. "Mõelda oleviku ja tuleviku, keskkonna ja looduse, elamisjulguse ja armastuse üle. Olen mõelnud, mõtestanud ja kirjutanud nii, et tekiks kirjanduslikul viisil aset leidev kokkusaamine, sümboolne gravitatsioonijõud, mis tõmbaks inimesi üksteise poole, looks usaldust, tooks kaasa taipamisi, avanemisi ja sümboolseid uuestisünde, mis annavad julguse küsida: "Kes ma olen? Kes inimene on?". Ning annaks lugedes tunde, et oleme hoitud."

"Kirjanduskliiniku" andis välja kirjastus Gallus, illustreeris Lilli-Krõõt Repnau.