Eksperdid: Ollie teeb "Nessun dormale" üks-null

11. veebruaril 2023 selgub, kes sõidab kevadel Liverpooli ja esindab Eestit Eurovisiooni lauluvõistlusel. Selle nimel võistlevad Eesti Laulu finaalis 12 artisti. Tondiraba jäähallis astuvad võistlustulle ansambel Meelik looga "Tuju", Inger looga "Awaiting You", Janek looga "House of Glass", Elysa looga "Bad Philosophy", M Els looga "So Good (At What You Do)", Bedwetters looga "Monsters", Andreas looga "Why Do You Love Me", Alika looga "Bridges", Anett ja Fredi looga "You Need to Move On", Ollie looga "Venom", Mia looga "Üks samm korraga" ja Sissi looga "Lighthouse".

Dirigendi, laulja, instrumentalisti ja laulukirjutaja Valter Soosalu sõnul on Eesti Laulu finaali jõudnud mitmed tugevad vokalistid. "Kõigile kahtlejatele võin öelda vihjeks, et Ollie laulis kõrge noodina C, samas kui Puccini ooperis "Turandot" "Nessun dorma" kulminatsiooninoot on H, mis on pool tooni madalam, nii et Ollie tegi sellele üks-null," analüüsis Soosalu. Dirigent Kaspar Mänd tõi välja, et võistlusel osaleb lauljaid, kelle kohta võiks kasutada itaaliakeelset väljendit importante, mida kasutatakse itaalia laulukoolis võimsate häälte kohta.

Luuletaja, muusik ja laulukirjutaja Kaisa Kuslapuu ning luuletaja ja Värske Rõhu proosatoimetaja Joosep Vesselov täheldavad finalistide tekstides mitmeid popmuusikale omaseid klišeesid, ent on ka erandeid. "Kire kajastust on vähe, tegelased ei allu kohe kirele, vaid käivad enne poest läbi ja ostavad kaitsevahendit. Tavaliselt popmuusikas on kirg ikka esiplaanil," viitas Vesselov ansambli Meelik loole "Tuju". "Popmuusika kriitika popmuusika sees," kirjeldas Kuslapuu võistluslugu, millel on oht sattuda oma kriitika objektiks.

Saate autor on Lisete Velt.