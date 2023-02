Klassikaraadio saatesari "Vooluring" uurib Udo Kasemetsa loomingut

Sel hooajal on elektroonilisele muusikale pühendatud sarja "Vooluring" saateid ühendavaks lüliks kanada-eesti helilooja Udo Kasemets, kes on oma loomingus kasutanud elektroonikat juba 1960. aastate lõpust alates. Esimene saade on eetris 14. veebruaril kell 21.

Hooaja esimene saade tutvustab Udo Kasemetsa suhet elektroonilise muusikaga ning elektroonilise muusika konteksti 1970. aastate Kanadas ja Põhja-Ameerikas. Lähemalt räägitakse näiteks Udo Kasemetsa 1977. aastal Kanada elektroonilise muusika ansamblile kirjutatud teosest "David & David & Larry & James". Stuudios on Tarmo Johannes ja Ekke Västrik.

Järgmised saated keskenduvad lindikompositsioonile ja fixed media'le, vaadeldes nende tehnoloogiat, ajalugu ja filosoofiat. Räägitakse ka interaktiivsusest ja publiku osalusest ning välistest mõjutajatest. Viimases saates on fookuses parameetriline mõtlemine elektroonilises muusikas. Teemadevalik on seotud Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi korraldatava sarjaga "Laupäevad EMAga". Nii saatesarja kui ka loengusarja üks eesmärke on uurida elektroonilise muusika ajalugu, mille siduvaks teljeks on Udo Kasemets ja tema looming.

"Vooluring" on Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi ja Klassikaraadio koostöös valmiv saatesari, mis tutvustab elektroonilise süvamuusika ajalugu, tehnoloogiaid, olulisi teoseid ja heliloojaid. Saate autorid on Doris Hallmägi, Ekke Västrik, Mihkel Tomberg, Taavi Kerikmäe, Tarmo Johannes ja Theodore Lee Parker, toimetaja Johanna Mängel.

Saatesari on Klassikaraadio eetris kord kuus teisipäeviti kell 21.