Kaupo Kikkas: "Jäljed" võiks olla paus kõigest, mis meid koormab

Suurteose "Jäljed", mis nüüd Erki Pärnoja ja Tallinna Kammerorkestri esitusel publiku ette jõuab, esimesed kavandid said Pärnoja poolt kirja juba esimesel koroonakevadel.

"Esimene eesmärk oligi teha seda endale. Mul oli peas kõla, mida taga ajasin. See leidis omale tähenduse ja mõtte hiljem hoopis teises ruumis, metsas. Sealt tulid ideed, kontseptsioon, märksõnad ja ma võtsin Kaupoga ühendust ja sealt hakkas kõik hargnema ja arenema," selgitas Pärnoja.

"Lõpuks kui otsustasime, et tuleme sellega kontserdilavale, siis sain aru, et ei suuda ikkagi ise eemal olla. Ma ei ole veel midagi kirjutanud, mida ma ei tuleks ise esitama. Nii et ma arvan, et need kes on varasemalt minu muusikat kuulanud, seal on nende jaoks midagi tuttavat kindlasti," jätkas ta.

Heliloominguga pea paralleelselt valmisid Kaupo Kikkase fotod ja film, mis inspireeritud nii Pärnoja muusikast kui ka fotograafile endale hingelähedastest kohtadest Eestimaa looduses.

"Ma hakkasin muusika esimesi mustandeid kuulama ja märksõnu kirja panema, tekitama endale taustsüsteemi, et mida ma teha tahan, kuhu kindlasti minna tahan, mida ma otsin, siis tekkisid ka kindlad mõtted kohtadest, mida ma tahaks filmida, mida mul veel ei olnud, nii et hakkasin muusikast inspireerituna otsima paiku ja märke," kirjeldas Kikkas.

"See tund-poolteist võiks olla paus kõigest, mis meid koormab enne ja pärast. Elus on väga palju toredaid asju, aga eriti viimastel aastatel on väga palju koormavaid, keerulisi, raskeid asju. See oleks hingetõmbepaus, mis annab loodetavasti head energiat ja tunnet veel aastateks kaasa," lisas Kikkas.

"Jäljed" ainuettekanne toimub neljapäeval, 23. veebruaril Alexela kontserdimajas.