Kaupo Kikkas avas Allee galeriis fotonäituse Eesti kunstilegendidest

Värskel näitusel on jäädvustatud kokku 17 erinevat loojat, kellest enamik sisenesid meie kunstiareenile 1950. ja 1960. aastatel. Ligi 15 aastat töös olnud fotoprojekti käigus lootis Kikkas kaamera ette saada 20 kunstilegendi, kuid osa neist lahkus meie hulgast enne seda, kui nad jõudsid omavahel kokku saada.

Koos väljapanekuga ilmus ka raamat "Igavesed inimesed", mis avab samamoodi legendaarsete autorite loome- ja hingemaailma.

"Esimene pilt siin näitusel on 2012. aastast. Eks mõte keerles juba enne seda, aga minu peamine fookus on teatavasti muusika ja muusikud, kuid on loomulik nende alade vahel veidi liikuda. Ma ei ole selle näitusega lõpetanud, ma kavatsen sellega ka edasi liikuda. See on üks teatav tervik, neid peatükke tuleb veel kirjutada," tutvustas Kikkas.

"Igavesed inimesed" on Allee galerii esimene fotonäitus. Kuraator Harry Liivranna sõnul on aga oluline toetada ka kaasaegset fotokunsti. Kaupo Kikkase puhul tõstis ta eriti esile just erakordset empaatiavõimet.

"See sisselamisvõime ühe modelli ellu ja sisemaailma, mõnikord isegi natukene halastamatu esiletoomine, kui vaatame mõnd portreed, siis tuleb kananahk ihule, sest ta on jõudnud neile niivõrd lähedale ja avanud nende hinge, mida võib-olla mõni teine fotograaf poleks suutnud edasi anda," tunnustas Liivrand.

Kaupo Kikkas rõhutas samuti, et usalduse tekkimine on sellise fotoprojekti puhul kõige võti.

"Neid pildistajaid, kes on erinevaid kunstnikke, muusikuid ja kirjanikke üles pildistanud, on maa ja ilm, aga võti on just see vastastikune usaldus ja armastus, mis kas on või ei ole. Kui see on, siis juhtuvad suuremad asjad, kui ei ole, siis võib edasi siputada," lausus ta.

"Tööprotsess on tõesti päris pika aja jooksul toimunud ja ma järgisin oma südame häält. Ma ei läinud kedagi üles otsima, vaid ma ootasin, et elu pakuks võimaluse nende inimestega kokku saada," ütles Kikkas.

Näitus jääb Allee galeriis avatuks 27. juunini.