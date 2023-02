Galerii. Saare naised avasid vabariigi sünnipäevale pühendatud lapitekinäituse

Need naised on lapitekkide tegijad, kes ise nimetavad end ka lapimoorideks. Tänavusel näitusel Kuressaare kultuurikeskuses on taaskord kümme eriilmelist tekki. Näiteks ühe teki puhul on kasutatud sadakond erinevat ja eri ajastust pärit kangast. Tänavu sündis ka lapimooride ühistööna ühine, kassiaastat iseloomustav tekk.

"Me valisime ühe tehnoloogia või mustri, see on vana hea palkmaja muster, kus siis ühe ruudu peal on keskkoht ja keskkoha üks pool on tume ja teine pool on hele," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" lapimoor Kaie Kesküla.

"Kui lähemalt vaadata, siis nad ongi kõik sellised: tume-hele-tume-hele ... Ja siis kui kõik on koos, siis me tõesti paneme ühe suure vaiba peale nad kokku, et ei tuleks mõni triip liiga hele või mõni liiga tume, vaid et kõik jaguneks ühtlaselt," lisas ta.

Lapimoor Annely Õun lisas, et arvestades seda, et lapitööd on ta teinud üle 30 aasta, siis on neid tekke 1000.