Galerii: Kuressaares avati lapimooride ja vildivõlurite ühisnäitus

Juba 19 aastat on väike seltskond Saare naisi, kes ise nimetavad end lapimoorideks, enne vabariigi aastapäeva oma lapitekkide loominguga välja tulnud.

Aastate jooksul on naiste näppude all valminud üle poole tuhande unikaalse mustriga lapiteki. Tänavu esmakordselt täitsid nad Kuressaare kultuurikeskuse seinad koos viltijatega, kes end vildivõluriteks nimetavad.

"Viimase kümne aasta jooksul olen ma ise ja oleme me kutsunud erinevaid meistreid lähiriikidest meile seda viltimist õpetama. Näiteks on siin Saaremaalgi käidud Lätist, Leedust ja Prantsusmaalt. Ja me ise oleme käinud Gotlandil õppimas viltimise erinevaid tehnikaid," rääkis vilidvõlur Mareli Rannap.

Lapimooride ja vildivõlurite ühisnäitus on Kuressaare kultuurikeskuses avatud 29. märtsini.