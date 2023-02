Jaak Kikas avab galeriis Positiiv näituse "Erinevatel aegadel"

Tartu Ülikooli füüsikaprofessor Jaak Kikas avab galeriis Posiitiv 14. märtsil näituse "Erinevatel aegadel", kus on väljapanekul fotod, mis ta on pildistanud enda kodu pööninguaknast Tähtvere linnaosas Tartus.

Kikas on öelnud, et fotograafias on võttepunkt oluline ja selle varieerimine aitab samale stseenile anda uusi tähendusi. Kui võttepunkti ei saa tehnilistel põhjustel muuta või ei soovita seda teha, siis jääb võimalus oodata, ja seda on Kikas teinud, oodates ja kogudes eri aastaaegade, ilma tujude ja valgusmängude olemust enda kodutänaval.

Kikas teeb näitusega kummarduse fotograafia ühele rajajale Joseph Nicéphore Niépcele (1765–1833), kelle "Vaadet aknast Le Gras's" (1826) teatakse kui varasemat säilinud fotot. "Vaade minu aknast" teema muutus üle maailma eriti aktuaalseks lähiajaloo COVID-aastatel, kui koju jääma sunnitud inimestel tekkis aega loominguliste projektide jaoks. Ka Kikase 2016. aastal alguse saanud fotoseeria muutus arvukamaks just sel ajal.

Kõigil piltidel figureerivad aastaajad ja ilmastikunähtused (pilved, vikerkaar, päikeseloojang, valgus), millest osadega kontakti saamine.

"Ilm on piltidel põhitegija. Ja kindel katus pea kohal teeb pildistamise mõnusaks igasuguse ilmaga: nii vihmas, päikeses kui ka lumesajus. Muutuva ilma näitelaval on tähtsateks tegelasteks pilved, nii tormas ühel juuni õhtul Tartu peale tõeliselt dramaatiline pilvevall. Ja pilved on muidugi eriti erilised augustis, majesteetlikud rünkpilved, cumulus'ed, mis pea käegakatsutavalt materiaalsetena paistavad."

Autorit huvitab, miks meie maailm just selline on ja kas see võiks ka teistsugune olla või välja näha. "Erinevatel aegadel" tegelebki muutlikkuse teemaga. Kui jälgida maailma kogu aeg samast punktist, mis siis muutub?

Tartu Ülikooli füüsikaprofessor Jaak Kikas (1949) on näitustel osalenud alates 2015. aastast. Ta on Tartu Kunstnike Liidu liige ja Physicumi galerii galerist. "Erinevatel aegadel" on kunstniku kolmas isikunäitus galeriis Positiiv. Eelnevalt on toimunud "Studia Botanica" (11.02.–01.03.2019) ja "Üksilduse aed / Hortus solitudinis" (koroona ajal galerii Positiivi akendel 6.-31.05.2020). Jaak Kikas on ajakirja Positiiv kaasautor.

Näituse avamine toimub teisipäeval, 14. märtsil kell 18. Näitus on avatud galeriis Positiiv (Roo 21a, Tallinn) tööpäevadel 15.–31.03.23 kell 12–18, muul ajal kokkuleppel.