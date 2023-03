Eili Neuhaus: kipume hirmu kõrval ära unustama kaastunde, lootuse ja usu

Rakvere teatris esietendub Aleksandr Ostrovski "Süüta süüdlased". Venemaa provintsilinnakeses toimuva melodraama lavastas Eili Neuhaus, kes tunnistas, et polnud esiti kindel, kas tükk ikka lavale tuua, kuid leidis, et praegu on selleks kõige õigem aeg.

Venemaa teatrilavade üht populaarsemat teost "Süüta süüdlased" on lavastatud Eesti kutselistes teatriteski nüüd juba kümme korda. Samas oli ligemale 70-aastane paus, enne kui Eili Neuhaus selle loo taas Eesti publikuni toob.

"Ta võib esmapilgul tunduda väga mustvalge lahendus, et Ostrovski tõesti teab, kes on halvad ja kes on head. Aga Ostrovski on ikkagi maailma näitekirjanduse klassik ehk see on kõik pealispind," selgitas Neuhaus "Aktuaalsele kaamerale".

Lavastaja tunnistas, et juba enne Ukrainas sõja puhkemist välja valitud Venemaa autori teose puhul ta veidi kaalus, kas on seda sobiv praegu lavastada.

"Kui ma sellele loole otsa vaatasin, siis ma sain aru, et praegu on see kõige õigem aeg, sest selle hirmu ja paanika kõrval me kipume unustama sellised inimlikud väga olulised asjad ära: kaastunde, lootuse, usu, armastuse," lisas ta.

"Kui ma esimest korda seda lugesin, siis oli see muinasjutulikkus, mis sellest loost mu jaoks välja kiirgas. See lugu räägib naisest, kes tuleb pärast pikki aastaid oma kodulinna tagasi ja avastab oma minevikku, ning kuna see tegevus on seotud teatriga, siis oli see lugu minule kuidagi väga arusaadav," selgitas näitleja Jaan Tristan Kolberg.