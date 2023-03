Nukuteatrimuuseumi rändnäitus tutvustab teatrinukke läbi seitsme aastakümne

Alates märtsikuust jõuab Eestimaa eri paikadesse Nukuteatrimuuseumi rändnäitus "Teatrinukkude võlumaailm", mis on lühivorm Nukuteatrimuuseumi püsiekspositsioonist. Esimeseks peatuspaigaks on Põlva kultuurikeskus, kus näitus avatakse kolmapäeval, 9. märtsil.

Eesti Noorsooteatri juurde kuuluv Nukuteatrimuuseum on koduks üle 800 teatri lavallaudadel üles astunud nukule. Uus rändnäitus "Teatrinukkude võlumaailm" on lühivorm Nukuteatrimuuseumi püsiekspositsioonist, pakkudes sellega sarnaselt teadmisi ajaloost, võimalust mängida ise teatrinukkudega ja tutvuda lavastust ettevalmistava protsessiga.

Nukuteatrimuuseumi juhataja ja näituse projektijuht Iti Niinemets rääkis, et rändnäituse idee tekkis Põlvas töötuba korraldades. "Paljud töötoas osalenud lapsed teadsid meie muuseumit hästi, kuid ei olnud kunagi siin käinud. Tekkis idee minna ise muuseumiga ka nende juurde, kes asuvad Tallinnast kaugel," meenutas ta.

Eesti Noorsooteatri juhi Joonas Tartu sõnul on tegu kauaoodatud sündmusega. "See on miski, milleni jõudmisest hakkasin unistama juba aastate eest teatrijuhina tööle asudes. Kindlasti on tegu meie jaoks olulise verstapostiga."

Sarnaselt Nukuteatrimuuseumi püsiekspositsioonile tutvustab ka rändnäitus kõige enam levinud nukuliike – varjunukke, lauanukke, käpiknukke, varrasnukke ja marionette –, mida esindavad näited Nukuteatri (tänase Eesti Noorsooteatri) kunagistest lavastustest. Enamjaolt on tegemist väärtuslike originaalnukkude koopiatega, mille on valmistanud rändnäituse jaoks Noorsooteatri nukumeistrid. Näitusele on valitud nukke seitsmest erinevast kümnendist ning nukuvalik peegeldab teatri endisi ning praegusi kunstilisi juhte ja peakunstnikke.

"Teatrinukkude võlumaailma" kuraatori Gerli Mägi sõnul võib näituse üheks põnevamaks eksponaadiks pidada Eesti Riikliku Nukuteatri rajaja ja pikaaegse peanäitejuhi Ferdinand Veike 1956. aasta lavastusest "Tuhkatriinu" pärinevat Võõrasema nukku.

"Tegu on varrasnukuga, mis jõudis alles mõned aastad tagasi muuseumisse. Nimelt visati varasemalt repertuaari mängimise lõpetanud nukke ära või kingiti edasi. Nii oli juhtunud ka Võõrasema nukuga, kuni üks meie muuseumi külastaja avastas nukuliikidega tutvudes, et tal pole kodus lihtsalt mängunukk, vaid teatrinukk," rääkis Mägi. "Nukk on aastate jooksul mängude käigus palju täiendusi saanud ning enam ei olegi võimalik väga täpselt tuvastada, milline oli originaal. Selleks rändnäituseks on Noorsooteatri nukumeistrid loonud samast nukust ligilähedase koopia, et iga külastaja saaks ise järele proovida, kuidas võis olla näitlejal liigutada taolist varrasnukku."

Näitus jääb Põlva kultuurikeskuses avatuks kuni 5. aprillini ning rändab sealt edasi Valgasse, kus see 6. aprillil avatakse. Valgas saab näitust vaadata kuni 6. juunini.