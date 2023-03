Eelnevalt on 90. aastate lõpus tegevust alustanud Mustasch Eestis esinenud kuuel korral, soojendades muu hulgas nii Rammsteini kui esinedes festivalidel Rabarock ja Green Christmas.

Bänd on oma tegutsemisaja jooksul välja andnud kümme kauamängivat, neist viimatine "Killing It For Life" ilmus 2019. aastal.