EMTA suures saalis etendub naistepäeval impro-ooper "RännaKuuuL"

Impro(mono)ooper on kohapeal loodud ülesehituse ja sisuga suurvorm, mis on EMTA kaasaegse improvisatsiooni professorite Anne-Liis Polli ja Anto Petti (duo Poll & Pett) pikaajalise koosmusitseerimise tulemusena väljakujunenud žanr.

"Kontserdivormis on meie duo impro-ooperit edukalt esitanud mitmel korral ja seda näiteks Varssavis, Glasgows, Helsingis, Vilniuses, Tallinnas ja ka mujal. Pikaajaline koostöö on duos välja arendanud keskendumisoskuse, kogemuse ja usalduse pika vormi läbiviimise õnnestumiseks ning samuti oskuse ja kogemuse kontrollida muusikalist materjali ning aega," avas projekti tagamaid Poll.

"Idee luua lavastuslik impro-ooper on meie mõtetes olnud juba pikka aega. Muusikalist inspiratsiooni on pakkunud ka kaasaegse tantsu keel. Nüüd on meil olemas meeskond, kes on huvitatud impro-ooperi idee edasiarendamisest ning kellega koos on võimalik antud suurvormiline projekt professionaalselt ellu viia," sõnas Poll.

Impro-ooper "RännaKuuuL" annab võimaluse publikul osa saada 60-minutilisest muusikalisvisuaalsest rännakust läbi seitsme erineva pildi, mille dramaturgia luuakse kohapeal kindlas ruumis häälte, helide, kõlade, liikumise, valguse, teksti ja visuaali kaudu.

Lavastuse truppi kuuluvad Anne-Liis Poll (hääl, väikesed instrumendid, elektroonika), Anto Pett (klaver, prepareeritud klaver), Vlady Bystrov (erinevad puhkpillid, elektroonika), Teet Kask (liikumine, tants) ja Rainer Põldeots (valgus).