Kärdlas saab näha Jaak Adamsoni Hiiumaast inspireeritud teoste näitust

Hiiumaa muuseumi Pikas Majas on avatud näitus kunstnik Jaak Adamsoni töödest, mis on ühel või teisel moel Hiiumaaga seotud või sellest inspireeritud. Tänavu möödub Jaak Adamsoni sünnist 85 aastat.

Hiiumaa Muuseumite teadusdirektor Helgi Põllo ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Tallinnas sündinud Jaak Adamsonil olid Hiiumaa juured. Ta töötas noorena mõnda aega seal ning käis Hiiumaal külas ka pärast seda, kui oli 1980. aastal Eestist ära kolinud.

Näitusel on väljas 15 tööd, kuna terve rida neist on suureformaadilised ning muuseumi ruumid seadsid tööde arvule oma piiri.

Teosed pärinevad Jaak Adamsoni loomingu varasemast perioodist ja valiti välja nende seose tõttu Hiiumaaga.

"See on hästi ekspressiivne, hästi eriline. Need tööd on suuremalt jaolt seotud Hiiumaaga või vähemalt rannaäärsete inimeste eluga, kui neid pealkirjugi vaadata, olgu see "Hülgepüüdjad" või "Siiasoolajad", "Meri ja mehed". Aga üks peamine töö kannab nime "Hiiumaa legend" ja siin on veel mitu tööd, kus on kandev idee Hiiumaa lugudest, juttudest," selgitas Põllo.

Tema sõnul on näituse üks eesmärk tuletada noorematele põlvkondadele meelde Jaak Adamsoni loomingu Hiiumaad puudutavat osa.

"Seda me tahamegi hiidlastele näidata ja tutvustada, seda värvilist, jõulist, ekspressiivset Hiiumaad, mida just see kunstnik on sellisel moel esile toonud," ütles Põllo

Väljapanekul olevad teosed on pärit peamiselt Eesti Kunstimuuseumi ja SA Postimehe Fond kogudest.

Näitus on Hiiumaa muuseumi Pikas Majas avatud 25. aprillini, mis on Jaak Adamsoni 85. sünniaastapäev.