Hiiumaa omakultuuri uurija Helgi Põllo teenetemärgist: ma ei suuda varjata oma üllatust

Kolmapäeval tunnustas president Alar Karis Valgetähe IV klassi teenetemärgiga ka Hiiumaa ajaloo ja omakultuuri uurijat Helgi Põllot. ERR-ile antud kommentaaris kinnitas Põllo, et see on suur rõõm, kui sinu tegemisi tähele pannakse.

"Olen värskelt just teada saanud ja ei suuda varjata oma üllatust ning jahmatust, aga ikka aitäh," ütles Põllo ja lisas, et kui sa elad sellises väikeses kohas nagu Hiiumaa, siis võib sinu tegevus jääda kaugelolevaks. "Aga kui seda kuidagi on märgatud, siis see teeb meele väga rõõmsaks."

"Kui elu aeg teed südamega mingit asja ja seda tähele pannakse, siis see on väga suur rõõm ja tunnustus," kinnitas ta ja mainis, et see on väga sümpaatne uudis.