Eesti kunstnikud loovad teoseid Ukraina sõdurite elu päästnud soomusplaatidele

Seni on plaate kujundanud kümme Ukraina kunstnikku ja üks ikonograaf.

Kaks tabamust saanud soomusplaat päästis ühe Ukraina sõduri elu. Sellega täitis tükk tehnoloogiat oma funktsiooni. Maalikunstnik Kaido Ole käis eelmisel kuul vaatamas Ukraina kunstnike kujundatud soomusplaate Suurgildi hoones näitusel Art Armor.

"Kui ma võtan lihtsalt seda, mida sinna peale on maalitud, siis ma olin üllatunud, et on täiesti okei pildid. Aga need ei ole ju pildid! Asi pole ju selles pildis. Kui seal oleks tükk lõuendit, siis see oleks üks asi, aga teine on see propagandistlik pool," rääkis Ole.

Kunstnik võttis endale ülesande plaadile sõnum anda. Eelmisel mehel oli automaat või kuuliprits, tal oli pintsel.

"Kui siiralt aus olla, ega midagi võimsamat, kui need kaks kuuliauku, käigult pintsliga lisada ei ole võimalik. Ma jään sellele asjale igal juhul alla. See on žest pigem. Ka mina olen poole valinud. Ma olen loomulikult Ukraina poolt ja kui ukrainlased ütlevad, et meil oleks sellest kasu, kui sa sinna midagi maaliksid, siis ma ütlen jah," rääkis Ole.

Elu päästnud soomusplaatidest kunstiteoste loomisele tahavad ukrainlased kaasata kunstnikke erinevatest riikidest. Teosed müüakse oksjonil, et osta isikukaitsevahendeid järgmistele sõduritele.