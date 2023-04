Algab EMTA heli, visuaali ja muusikatehnoloogia festival Commute

Näiteks astuvad festivalil üles kaasaegse muusika ansambel Azione_Improvvisa Itaaliast, heliloojad Wayne Siegel USAst/Taanist, Azer Haciaskerli Azerbaidžaanist, muusikaprodutsent Ars Dada Norrast ning kümned noored kuuest Euroopa muusikaakadeemiast.

"BIP "Monteverdi Mosaik" pakub hea võimaluse kõrgkoolidevaheliseks rahvusvaheliseks koostööks ning aitab noortel muusikutel ning heliloojatel luua uusi erialaseid kontakte, mis loodetavasti püsivad ja kasvavad ka peale selle projekti lõppu," rääkis EMTA audiovisuaalse loomingu õppejuht Einike Leppik Erasmus+ BIP projektist, milles on akadeemia esimest korda juhtpartneri rollis ja mis kulmineerub 21. aprillil kontserdiga festivali Commute raames.

"Vähem oluline pole ka projekti "Monteverdi Mosaik" kunstiline eesmärk – erinevate ajastute muusika süntees, kus Monteverdi 350 aasta vanune looming vaheldub just festivalinädalal valmivate uute, paljuski noorte loojate ühisteostega."

Neljapäevase "Monofoobi" kontserdi uudisteoste partituurid on loodud, kasutades nii graafilisi vahendeid kui ka teksti, liigutusi ja filmitud videomaterjali.

"Selleks, et näitlikustada, kuidas saab muusikat kirja panna ilma klassikalist noodikirja kasutamata, oleme lisanud festivali kavasse kontserdieelse selgitava pisiloengu, kuhu on oodatud kõik huvilised. See on hea võimalus ka kooliõpilastel uudistama tulla, sest kontserdi teosed on umbes 5–6 minutit pikad, need on mängulised, vahelduvad ja erinevate karakteritega," selgitas Leppik.

Festival jõuab seitsmesse Tallinna saali, kus antakse kokku seitse kontserti ja näeb ühte näitust. Pühapäeval kuuleb EMTA kolmes saalis Viktoria Grahvi, Merilyn Jaeski, Sofia Zaizeva ja Karl Kortsu audiovisuaalset loomingut, esmaspäeval esitab Ansambel U: kompositsioonitudengite Alise Bērziņa, Francesco Ciarmatori, Alireza Farajianhamedani, Doğaç İşbileni, Gregor Kulla ja Ren Yangi uudisteoseid ning õhtul toimub näituse "The Odd one Out" avamine ARS Kunstilinnakus, kus on esindatud Rebeca Žukovitši, Gregor Kulla, Hele-Mai Vettiku, Kenneth Flaki ja Uku Õunapuu teosed.

Teisipäeval annab BiPi raames festivalil osalev Azione_Improvvisa (Itaalia) oma enda repertuaariga kontserdi ning kolmapäeval audiovisuaalset loomingut esitleval kontserdil on kohal kõik autorid, sh väliskülalised: Wayne Siegel (USA/Taani), Azer Haciaskerli (Azerbaidžaan), Uku Õunapuu, Hele-Mai Vettik, Artjom Jurov ja Rebeca Žukovitš; teoseid esitavad ka Joonas Neumann (baritonsaksofon) ning Kärt Pihlap ja Monica Vejgaard (flöödid).

Neljapäeval esitavad duo Orro & Fleitz peamiselt teoseid, mis on valminud EMTA õppeaine "Visuaalne kompositsioon" raames (autorid Hele-Mai Vettik, Uku Õunapuu, Rebeca Žukovitš, Kenneth Flak ja Monica Vejgaard). Festivali viimasel päeval on kaks kontserti: BiP programmi lõppkontsert "Magus piin" ning 13 välis- ja kodumaist artisti esitlev "Glitch, please".

Heli, visuaali ja muusikatehnoloogia festival Commute toimub 16.– 21. aprillini.