Üleriigilise võistumängimise võitis Randmar Tuulemäe

Võistlumängimisest võttis osa 48 7–19-aastast muusikasõpra, kes tegid kokku viiskümmend etteastet.

Alates 2009. aastast on Eesti Pärimusmuusika Keskus korraldanud muusika- ja huvikoolides või eraõpetajate käe all pärimusmuusikat õppivatele lastele ja noortele võistumängimisi.

Sel korral võisteldi pillide, osalejate arvu ja tasemete järgi kujunenud rühmades. Noored pillimängijad esitasid kaks eriilmelist vabalt valitud eesti pärimusmuusika pillilugu, millest üks pärines esitaja kodukandist või oli muud moodi mängijaga seotud.

"See on üks Eesti Pärimusmuusika Keskuse olulisemaid sündmusi, sest järelkasv ongi kõige olulisem," tõdes Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhataja Tarmo Noormaa.

"Pärimusmuusika on oma olemuselt sotsiaalne liim, see ühendab inimesi. Kui seda kuskil omaette harjutada, siis see nagu ei olegi pärimusmuusika. Aga kui rahva ees või perekonna keskel mängida, siis see muutub pärimusmuusikaks.," lausus Noormaa.

"Tahan noori julgustada võimalikult palju mängima koosviibimistel, võistlustel, tänavanurkadel – siis tekib õige pärimusmuusika tunne muusikale juurde," sõnas ta.

Žürii esimees Jaanus Põlder hindas osalejate üldist taset väga kõrgeks. "Pärimusmuusikaharidus on 30 aasta jooksul läbi teinud tohutu arengu. Kui mina 1992. aastal Viljandi Kultuurikolledžisse õppima tulin, siis umbes sellise tasemega, millega meie kooli lõpetasime, on täna siin juba 10-aastased laval. Võib öelda, et pärimusmuusikaga on päris hästi läinud."

Žürii hindas mängijate traditsioonitundmist, individuaalset lähenemist ning meisterlikkust. Hindajate hulka kuulusid Aime Reier, Merike Paberits, Jaanus Põlder, Eeva Talsi, Henrik Hinrikus, Andres Teppo ja Krista Taim.

NIMEKIRI PREEMIATEST

KANDLED

I parim: Valeria De Vincentis (Tabasalu muusikakool) ja Jette-Loore Muru (Tõrva muusikakool)

I eripreemia meeldejääva esituse eest: Carolin Rebane (C. Kreegi nimeline Haapsalu muusikakool)

II parim: Marius Merila (Keila muusikakool)

II eripreemia artistliku esituse eest: Silina Liht (Tabasalu muusikakool)

LÕÕTSALISED

Eesti lõõts I parim: Romet Koppa (Põlva muusikakool)

Eesti lõõts III parim: Bert Laak (iseõppija)

Karmoška I parim: Lisett Neerut (Nõmme pärimuskool)

Karmoška I eripreemia - muhe lootustandev noor talent: Jakob Visla (C. Kreegi nimeline Haapsalu muusikakool)

Eesti lõõts III eripreemia uuendusliku pillimängu eest: Vihur Põld (Viljandi muusikakool)

POOGENPILLID

Poogenpilid III parim: Bibi Loore Pilipenko (Paide muusika- ja teatrimaja)

KOONDGRUPID

Koondgrupp I parim: Taiga Susi Ilomeel Kuuskman (C. Kreegi nimeline Haapsalu muusikakool)

Koondgrupp I eripreemia põneva repertuuari valiku eest: Ode Zolgo (Mooste rahvamuusikakool)

Koondgrupp II parim: Juhan Koppel (Karksi-Nuia muusikakool)

Koondgrupp II eripreemia enesekindla ja vaba mängu eest: Brait Pärnik (Karksi-Nuia muusikakool)

Koondgrupp II eripreemia mitmekülgse musikaalsuse eest: Piibe Põld (Viljandi muusikakool)

Koondgrupp II eripreemia lavalise lusti eest: Mariliina Alla (Tapa muusika- ja kunstikool)

Koondgrupp III parim: Katariina Nelli Tiisler (Helivõlu muusikakool)

Koondgrupp III eripreemia meisterliku pillimängu eest: Herta Ida Udikas (Vanalinna hariduskollegiumi muusikakool)

Koondgrupp IV parim: Kertu-Liis Õnnis (Vanalinna hariduskollegiumi muusikakool)

Koondgrupp IV eripreemia värvika kõlapildi eest: Mirjam Aav (Pärnu muusikakool)

Koondgrupp IV eripreemia osava jäljendamise eest: Pihla Põld (Viljandi muusikakool)

Koondgrupp IV eripreemia olukorra osava lahendamise eest: Mirtel Metsmaa (Heino Elleri muusikakool)

Koondgrupp IV eripreemia torupilli osava ja huvitava kästilemise eest: Reinhold Omel (Mooste rahvamuusikakool)

Grand prix 2023: Randmar Tuulemäe (Heino Elleri muusikakool)