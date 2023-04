"Esimese sammu" kirjanduspreemia laureaat on Jane Leinfeld

Tartu kirjandusfestivalil Prima Vista anti "Esimese sammu" kirjanduspreemia Jane Leinfeldile novelli eest "Pulvis et umbra sumus". Preemia suurus on 600 eurot.

Läinud aastal perioodikas ilmunud ilukirjandusliku debüüdi preemia pälvis Jane Leinfeld Värske Rõhus avaldatud proosaloomingu eest. Leinfeldi looming võlus žüriid oma kaaluka üldistusjõulisusega, lisaks valdab autor nii kirjelduse loomist kui ka loo edasi andmise oskust.

"See on eksistentsiaalne lugu ühest klaverimängijast. Ja see autor osutus auhinnaga pärjatuks suuresti seetõttu, et pealkiri, see, kuidas oleme tolm ja vari, on kenasti kunstilise üldistusena sealt loost väljakooruv ja seal kokku võetud. Ja autor valdab kenasti nii loo jutustamise kunsti kui ka kirjeldust," selgitas žürii liige Triin Ploom-Niitra.

Tänavusele "Esimese sammu" konkursile esitati kokku 28 statuudile vastavat kandidaati, laekunud tekstid ilmusid 2022. aastal kirjandusajakirjades Värske Rõhk ja Looming.

Žürii koosseisu kuulusid Prima Vista tänavune patroon Mehis Heinsaar, Triin Ploom-Niitra, Anti Saar ning eelmise aasta laureaadid Kelli Kiipus ja Gregor Kulla.

Aastal 2007 MTÜ Kirjandusfestival Prima Vista poolt Tartu Kultuurkapitali juurde loodud kirjanduspreemia "Esimene samm" abil soovitakse edendada Eesti kirjanduselu. "Esimese sammu" preemiale saavad kandideerida autorid oma ilukirjanduslike debüüttekstidega, mis on eelmise aasta jooksul perioodikas avaldatud.