Tarvo Mölder filmist "Kurvilise tee legendid": tasub vaadata ka neil, kes rallit vihkavad

Režissöör Tarvo Möldri värske dokfilmi fookuses on neli 1980. aastate Eesti rallisõitjat Ilmar Raissaar, Vello Õunpuu, Hardi Mets ja Vallo Soots, kelle nimesid teadsid režissööri sõnul aastakümneid tagasi kõik, nüüd on nad aga paljuski unustusse vajunud. Värske filmiga üritavadki nad näidata nooremale põlvkonnale, et ka enne Ott Tänakut tehti Eesti rallispordis suuri asju.

"Filmis saab näha siis nii tolleaegset olustikku ja ajastut kui ka nelja autot ja nelja põhilist rallilegendi, aga on palju teisigi tollaegseid tippe," selgitas režissöör ja lisas, et "Kurvilise tee legendid" on ka omamoodi sild põlvkondade vahel. "Need, kes selles midagi mäletavad, saavad seletada noorematele, kui absurdne see aeg oli, sest oma ajaloo juurte ja lähiajaloo tundmine on väga oluline, seega tasub vaadata ka neil, kes rallit isegi vihkavad."

Produtsent Eero Nõgene on salvestanud Eesti rallilegendidega üle 250 tunni intervjuusid, mis Tarvo Möldri sõnul sellesse filmi kõik ära ei mahu, kuid nii nendel intervjuudel kui ka värskel dokfilm on tema hinnangul oluline roll Eesti spordiajaloo säilitamisel. Intervjuude kõrval on filmis ka rohkelt arhiivimaterjale.

"Selle filmi tegemist alustati tegelikult paralleelselt Ott Tänaku filmiga, olin ise filmi alguse juures veidi vähem, olin rohkem lõpetaja rollis, sest kaht suurt asja paralleelselt on väga keeruline teha, aga 2018. aastal hakati neid autosid taastama ja esimesi intervjuusid tegema, seega sellest on tänaseks päevaks viis aastat," selgitas ta.

"Kurvilise tee legendid" tootis Sterotek Film, produtsent on Eero Nõgene, stsenarist Kaidi Klein.