Ilmus Dua Lipa "Barbie" filmile loodud lugu "Dance the Night"

Greta Gerwigi lavastatud "Barbiest" inspireeritud kogumik ilmub 21. juulil – samal päeval, kui kinodesse jõuab ka film, kus peaosades astuvad üles Margot Robbie ja Ryan Gosling ning mida levitab Warner Bros. Pictures.

"Dance The Night" kolme Grammyga pärjatud Dua Lipalt, kes teeb filmis ka ise etteaste. Laulu produtseeris Mark Ronson ja seda saab kuulda filmi ülemaailmses ametlikus treileris, mis ilmus samuti reedel.

Kogumik sisaldab lugusid artistidelt, nagu Karol G, Nicki Minaj ja Ice Spice, Lizzo, Charli XCX, PinkPantheress, Ava Max, Dominic Fike, The Kid Laroi ja teised. Artistide nimistuga liitub ka Ryan Gosling. Seda loos "I'm Just Ken", mida esitab tema tegelaskuju Ken.

Kogumiku tegevprodutseeris Oscari, Kuldgloobuse ja seitsme Grammy omanik, DJ, artist ja produtsent Mark Ronson ja Barbie-filmi lavastaja/tegevprodutsent ning kolmekordne Oscari nominent Greta Gerwig.

Filmimuusika albumi eestvedaja ja produtsent on Grammy võitja ja viiekordne nominent Kevin Weaver (kelle käe all on valminud sellised filimuusika albumid nagu "The Greatest Showman", "Suicide Squad", "Daisy Jones & The Six", "Birds Of Prey", "Furious 7", "The Fault in Our Stars", "The Fate of the Furious") ning Brandon Davis.

Projektiga on seotud veel albumi kaasprodutsendid Brandon Creed ja Joseph Khoury, samuti Barbie-filmi muusikajuht ja albumi tegevprodutsent George Drakoulias.

Laulude nimistu:

1. Lizzo – Pink

2. Dua Lipa – Dance The Night

3. Nicki Minaj & Ice Spice – Barbie World (with Aqua)

4. Charli XCX – Speed Drive

5. Karol G – Watiti (feat. Aldo Ranks)

6. TBA

7. Tame Impala – Journey To The Real World

8. Ryan Gosling – I'm Just Ken

9. Dominic Fike – Hey Blondie

10. Haim – Home

11. TBA

12. The Kid Laroi – Forever & Again

13. Khalid – Silver Platter

14. PinkPantheress – Angel

15. Gayle – butterflies

16. Ava Max – Choose Your Fighter

17. Fifty Fifty – Barbie Dreams (feat. Kali)